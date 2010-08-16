У День Незалежності відбудеться Міжнародний театральний фестиваль

У День Незалежності, 24 серпня, у Хмельницькому відбудеться Міжнародний театральний фестиваль “Відлуння-2010”.



Про це УНІАН повідомив директор фестивалю, керівник міського монотеатру “КУТ” Володимир СМОТРИТЕЛЬ.



“Ми провели підготовчу роботу в усіх форматах та готові створити належні умови для іноземців. Кошти на проведення фестивалю і всього пов`язаного з ним виділили Міністерство культури та туризму України, Хмельницька обласна державна адміністрація та небайдужі спонсори”, - сказав він.



За його словами, цього року на хмельницькій сцені виступатимуть близько десяти театральних колективів з Німеччини, Вірменії, Білорусі, Росії, Литви та України.



Довідка УНІАН. В Україні “Відлуння” проводиться з 1999 року. Впродовж восьми років його приймав Київ, а з 2008-го ця театральна подія відбувається у Хмельницькому.



Засновником та президентом - художнім керівником фестивалю є Ніна МАЗУР - театрознавець, театральний критик, віце-президент Міжнародного форуму монотеатру та член Міжнародного форуму фестивалів (IFF) при Міжнародному інституті театру, ЮНЕСКО.



Цей фестиваль - єдиний від України член Міжнародного форуму монотеатру при МІТ, ЮНЕСКО, до якого входять лише 10 фестивалів з усього світу.



