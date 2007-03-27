Вєрку Сердючку оголосили персоною нон грата в Дагестані

Відомі російські й українські виконавці, серед яких Вєрка Сердючка, названі людьми, яким небажаний в`їзд до республіки Дагестан.

Відповідний список зірок російської та української естради оголосили імами Махачкали, повідомляє РІА Дагестан.

До списку, крім Сердючки, увійшли: Борис Мойсєєв, Сергій Пєнкін, Шура, Валерій Леонтьєв, Філіп Кіркоров, Сергій Звєрєв, Жанна Фріске, "ВІАгра", "Рефлекс", "Блєстящіє", "Корозія металу", "Нові російські бабки", "Міннет", "Гості з майбутнього" та інші.

Голова Ради імамів Махачкали, імам центральної мечеті Махачкали Магомед-Расул Саадуєв, коментуючи цей список, сказав, що "Дагестан – земля давніх і глибоких мусульманських традицій".

За його словами, "дагестанці втомилися від шоу без смаку, порожнього гумору й безстатевих істот, які наводнили російську естраду".

У зв`язку з цим рада імамів республіки попросила деяких артистів і виконавців, за словами Магомед-Расула Саадуєва, "серйозно подумати перед тим, як включати до свого гастрольного графіку Махачкалу".

Виступи й репертуар цих артистів голова ради імамів Махачкали назвав провокаційними, зазначивши, що дагестанці в основній своїй масі сприймають їх не як творчість, а як виклик своїм цінностям, "а часом навіть і як особисту образу, як приниження честі й гідності мусульманина і горця".

"Останнє, насамперед, належить до тих, хто оспівує "голубую луну" одностатевої любові", - йдеться у повідомленні.

За словами Магомед-Расула Саадуєва, список, складений імамами, далеко не повний.

Імена інших представників сучасної російської естради, яких можна було б внести до нього, не називаються, оскільки перелік вийшов би дуже довгим.

"Але поява всіх тих, хто так чи інакше оспівує "вільну любов", пияцтво і наркоманію, вважаємо в Дагестані вкрай небажаним", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, Дагестан є однією з республік Російської Федерації.

За матеріалами Українська правда