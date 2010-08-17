Депутатам Європарламенту покажуть «Парк Київська Русь»

Символ Брюсселя ”Manneken Pis” (Хлопчик, що пісяє) на День Незалежності України одягнуть в український козацький костюм XVII-XVIII ст.

Як повідомив на прес-конференції в УНІАН “Як Європа святкуватиме День Незалежності України“ один з організаторів цього заходу, автор проекту «Парк Київська Русь» Володимир ЯНЧЕНКО, з такою ініціативою виступила Європейська Асоціація українців за підтримки проекту “Парк Київська Русь”.

“Європа має знати, що Київ є одним із стовпів світової культурної цивілізації, і тому однією з ідей цієї акції є популяризація традицій України. Через демонстрацію пошани європейських традицій ми хочемо викликати у європейців бажання відвідати Україну, вивчити нашу історію, взяти участь у історико-культурних фестивалях «Парка Київська Русь». Ми єдині народи, які створювали Європу. Україна - один із стовпів культури європейської цивілізації. Ми хочемо знайти єдність душ у взаємній повазі до традицій”, - сказав В.ЯНЧЕНКО.

Як зазначив президент Європейської Асоціації Українців, організатор свята в Брюсселі Олексій ТОЛКАЧОВ, почесна традиція одягання ”Manneken Pis” або “Крихітки Жюльєна”, як його називають бельгійці, була започаткована у 1698 році курфюрстом Баварії Максиміліаном ІІ Еммануїлом. На сьогодні у “Хлопчика, що пісяє”, налічується понад 800 різноманітних костюмів. Вони зберігаються в “Будинку короля” - муніципальному музеї Брюсселя, де український костюм козака займає своє місце під номером 791. Українці долучилися до традиції вдягання “Хлопчика, що пісяє”, лише у 2007 році. Символу Брюсселя був подарований український національний костюм, який є точною реконструкцією чоловічого вбрання ХVII-XVII століть козацької доби. Одяг для “Хлопчика, що пісяє”, був виготовлений завідувачем сектору вишивки Національного музею українського народного декоративного мистецтва Валентиною ТИЩЕНКО.

За словами О.ТОЛКАЧОВА, наступного року, до 20-річчя святкування Дня Незалежності України, планується вдягнути символ Брюсселя у одяг, який носили за часів Київської Русі.

О.ТОЛКАЧОВ зазначив, що органи державної влади не приділяли уваги цій акції в Брюсселі і вона залишається ініціативою громадськості.

Він наголосив, що однією з основних цілей акції - “показати Україну не з політичного боку”.

“60% згадувань України в світових ЗМІ мають негативне забарвлення. Тому завданням організаторів було показати Україну з позитивної сторони, відволікти світову спільноту від політики і економіки України, а показати історію, культуру, потенціал нації”, - сказав О.ТОЛКАЧОВ.

Зокрема, О.ТОЛКАЧОВ запропонував запросити депутатів Європейського парламенту у «Парк Київська Русь» для ознайомлення з історією і культурою Київської Русі, подивитися на Дитинець - столицю найбільшої середньовічної держави у Європі.

Він також зазначив, що 23 серпня у Брюсселі навколо пам’ятника збирається близько 10-15 тис. туристів. Організатори акції хочуть використати цю аудиторію для поширення інформації про Україну. “Цього року ми вирішили зробити акцент на туристичному потенціалі України”, - додав О.ТОЛКАЧОВ.

Зокрема, організатори акції для презентації потенціалу України підготували 20 тис. флаєрів із запрошенням до України, на яких буде розміщено інформацію про «Парк Київська Русь» (село Копачів Обухівський район Київської області).

Одягати “Хлопчика, що пісяє”, буде найсильніша людина планети, українець Василь ВІРАСТЮК.

Крім того, програма свята передбачає народні вуличні гуляння, концерт українських творчих колективів. Також відбудеться святкова зустріч українців в таверні ”Manneken Pis” біля славнозвісного пам’ятника.

Український митець і художник Тетяна ГОРЮШКІНА продемонструвала на прес-конференції свою картину, намальовану в акварелях, що зображує символ Брюсселя в українському вбранні.

Вона подарує цю картину Брюсселю.

