На Волині відкрили пам’ятник загиблим героям УПА

На Волині відкрили пам’ятник загиблим героям Української повстанської армії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВМГО "Національний Альянс", монумент встановлено у селі Гаразджа Луцького району з ініціативи ветеранів УПА.

На пам’ятнику написано: «Борцям за волю України, що полягли на цьому місці в листопаді 1946».

Загалом за п’ять років спільними зусиллями ветеранів УПА вдалося встановити лише 8 імен вояків, які загинули у бою на цьому місці.

Священики відправили панахиду за загиблими та освятили пам’ятник.

Перед присутніми на церемонії відкриття виступили ветерани УПА та представники патріотичних об’єднань.