На Волині відкрили пам’ятник загиблим героям УПА
13:58, 17 серпня 2010Культура
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Священики відправили панахиду
На Волині відкрили пам’ятник загиблим героям Української повстанської армії.
Як повідомили УНІАН у прес-службі ВМГО "Національний Альянс", монумент встановлено у селі Гаразджа Луцького району з ініціативи ветеранів УПА.
На пам’ятнику написано: «Борцям за волю України, що полягли на цьому місці в листопаді 1946».
Загалом за п’ять років спільними зусиллями ветеранів УПА вдалося встановити лише 8 імен вояків, які загинули у бою на цьому місці.
Священики відправили панахиду за загиблими та освятили пам’ятник.
Перед присутніми на церемонії відкриття виступили ветерани УПА та представники патріотичних об’єднань.
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