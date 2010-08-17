До Києва приїде Гришковець

Із 18 по 21 серпня в Києві на території Міжнародного виставкового центру на Лівому березі пройде VI Київський книжковий ярмарок, на який Росію запрошено як Почесного гостя.

Як повідомили УНІАН у Федеральному агентстві з преси та масових комунікацій, російський стенд буде розташовано за адресою Броварський проспект, 15, біля входу до виставкового центру. На стенді 30 найбільших російських видавництв представлять загалом понад 5 тис. найменувань книг, які можна буде придбати за цінами видавництв.

Також у рамках ярмарку будуть організовані тематичні книжкові експозиції, присвячені 65-річчю Перемоги, ювілеям А.Чехова, О.Блока, Й.Бродського, сучасній російській літературі, культурі та мистецтву, літературі для дітей, навчальній літературі.

Заплановано зустрічі з Євгеном ГРИШКОВЦЕМ, Захаром ПРИЛЄПІНИМ, Людмилою ПЕТРУШЕВСЬКОЮ, Тетяною МОСКВІНОЮ. Також у рамках програми російської участі будуть організовані професійні видавничі «круглі столи» й семінари, на яких обговорюватимуться такі теми як авторське право у галузі цифрових видань, електронні бібліотеки, а також проблеми й перспективи розвитку сучасної дитячої літератури в Росії та в Україні.

Зазначається, що 20 серпня оголошено на ярмарку Днем сім`ї. Цього дня заходи російського стенду будуть орієнтовані, перш за все, на дитячу аудиторію. Відбудеться конкурс юних читців, у якому зможуть взяти участь усі бажаючі, вікторина «Хто краще знає Гоголя?», пройдуть зустрічі з автором знаменитих «Шкідливих порад» Григорієм ОСТЕРОМ і «батьком» Чебурашки Едуардом УСПЕНСЬКИМ.

Усі дні ярмарку на російському стенді дітям показуватимуть мультиплікаційні фільми, аніматори проводитимуть конкурси малюнків літературних героїв і навчатимуть вирізати картонних чоловічків.