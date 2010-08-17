Андрухович запевняє, що не закликав відділити Донбас і Крим від України

Письменник Юрій Андрухович стверджує, що не закликав відокремити Крим і Донбас від України.

Про це він сказав в інтерв`ю Українській службі Бі-Бі-Сі.

"Немає у мене такої позиції, як просто взяти і відокремити Донбас і Крим. Я таких слів не говорив. Я говорив, що, може, є сенс у них запитати і дати можливість про це подумати, чи не варто їм відокремитися. Це ж усе ж таки дуже суттєва різниця", - сказав Андрухович.

"Але давайте спочатку зробимо так, щоб у Києві влада змінилася, щоб знову перемогли проукраїнські політики, потім будемо займатися тим, як далі працювати чи не працювати з цими регіонами. Це все, що я хотів запропонувати", - додав він.

Андрухович також наголосив, що його останні заяви "не є якимось політичним проектом чи початком якоїсь там кампанії".

"Це думка, висловлена під час інтерв`ю, приватна думка окремої людини, яка, безумовно, визнає право жителів згаданих двох регіонів - Донбасу та Криму - голосувати так, як вони вважають за потрібне. Я визнаю це право і гадаю, що нічого унікального в цій позиції немає", - сказав він.