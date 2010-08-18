Ірена Карпа народила дочку

29-річна українська письменниця Ірена Карпа вчора вранці, 17 серпня, в одному з берлінських пологових будинків народила дівчинку, пише газета Сегодня.

Вага новонародженої - 3,52 кг, а зріст - 52 см. Ім`я для доньки Ірена Карпа і її чоловік, американський фінансист Норман Пол Хенсен, обрали за тиждень до пологів. Назвали доньку тибетським ім`ям Корена-Джіа.

Як зазначає видання, спочатку Карпа збиралася народжувати в Каліфорнії.

"Але останній місяць перед пологами так активно подорожувала Європою, що в Америку вже і їхати якось не хотілося. Пологи пройшли легко. Скоро з донькою поїдемо до Франції, через пологи я туди так і не встигла заїхати. А потім - в Карпати, з родичами знайомити", - розповіла виданню українська письменниця.

Нагадаємо, про те, що Ірена Карпа чекає дитину, стало відомо ще в квітні. Про це 29-річна Карпа заявила в інтерв`ю програмі Світське життя. Тоді вона розповіла, що поповнення в родині очікується на початку серпня. Крім того, у своєму інтерв`ю Ірена зазначила, що народжувати вирішила у США, в рідному місті чоловіка - Сан-Франциско.