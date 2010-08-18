Українка на конкурсі Міс Всесвіт-2010 виступить у костюмі снопа

Ганна Пославська, володарка титулу Міс Україна-Всесвіт презентувала національний костюм, у якому представлятиме Україну на Міжнародному конкурсі краси Міс Всесвіт-2010.

Національний костюм для Пославської створювала український дизайнер Марина Ассаулюк. Сукню створено зі справжніх колосків і вона має вигляд снопа пшениці, прикрашеного блакитною стрічкою.



Над створенням сукні дизайнер працювала близько чотирьох місяців, кожен колосок пришитий вручну, всього на створення костюма пішло кілька тисяч колосків.



Також Пославська продемонструвала і зачіску, з якою буде дефілювати на сцені конкурсу, тут дівчина також відрізнилася оригінальністю. На сцену Міс-Всесвіт дівчина вийде з косою-віночком у стилі колишнього прем`єр-міністра України Юлії Тимошенко.



На традиційному доброчинному аукціоні Ганна представить картину з соняшниками, яку сама вишивала півроку.



Нагадаємо, міжнародний конкурс краси Міс Всесвіт-2010, відбудеться 23 серпня в Лас-Вегасі в Mondalay Bay Resort & Casino. У конкурсі візьмуть участь близько 80 дівчат, у тому числі і представниця України, 23-річна Ганна Пославська з Нової Каховки.

Корреспондент



