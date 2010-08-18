У вересні до Києва приїде Періс Хілтон

3 вересня до Києва вперше прилетить відома на весь світ скандалістка і світська левиця 29-річна Періс Хілтон, щоб перебувати на ювілейному, 20-му за рахунком, конкурсі краси Міс Україна 2010, який відбудеться 4 вересня в Палаці Україна, пише Сегодня.

Гонорар, за який епатажна блондинка (її запросив власник конкурсу - бізнесмен Олександр Оніщенко) не тільки обере першу красуню, але і заспіває на вечірці після шоу, - поки не розголошується.



Компанію зоряній гості на Міс Україна 2010 складуть Жан-Клод Ван Дамм, Єва Лонгорія, Франческа Версаче (племінниця Донателли Версаче), Кріс Норман і інші знаменитості.



Перш ніж з`явитися на публіці, Хілтон має намір гарненько виспатися. "Періс же летить з Лос-Анджелеса, а це майже десять годин, тому після важкого перельоту буде відпочивати у себе в номері, який, згідно з її райдером, обов`язково повинен бути люкс, - розповіли організатори, які зараз вирішують, в який номер найдорожчого готелю Києва Інтерконтиненталь "прописати" епатажну блондинку. - Це можуть бути посольські апартаменти або ті, що ще дорожчі, - королівські або президентські. Але в готелі нам сказали, що хочуть їй дати найкращий, - можливо, президентський, звичайно, за умови, що його не буде раніше зайнято кимось із VIP-персон".



На додачу до цих апартаментів (на площі 378 кв м розташовуються дві спальні, їдальня і кухня, вітальня, велика мармурова ванна, особистий кабінет і навіть кімната для охорони) Періс отримає особистого дворецького, безкоштовний доступ до бару і готельний ліфт.



Хілтон вже зажадала охорону - столицею її супроводжуватимуть четверо бодігардів. До того ж, їздити вона буде Мерседесом й снідати зі срібного посуду прямо в номері.



"Прохань, щоб на столі були страви і з української кухні, поки не було, - кажуть організатори. - Не попереджала Періс і про своїх собачок, з якими любить подорожувати світом. Зате вже чітко дала зрозуміти, що однією вечіркою - у нас після конкурсу заплановано afterparty в одному зі столичних клубів, на якому Періс заспіває свої останні хіти, - не обмежиться і гулятиме до ранку".



Має намір Хілтон і оглянути українську столицю. Блондинці влаштують екскурсію маршрутом Сильвестра Сталлоне (нещодавно презентував у нас свою картину Нестримна) - Києво-Печерська Лавра, Тура, набережна ...



В одному готелі зі скандальною блондинкою буде жити зірка Відчайдушних домогосподарок Єва Лонгорія, яка прилетить з чоловіком, а от Версаче поселиться в Рив`єрі. Там, як повідомляє видання, дизайнер має намір побалувати себе СПА-процедурами.



*** Цього року на корону Міс Україна 2010 претендують 26 дівчат, які з`їдуться з областей до столиці вже 25 серпня (нагадаємо, титул Міс Україна 2009 - у Євгенії Тульчевської з Дніпропетровська). Конкурсанток поселять за містом на базі відпочинку, де є велика актова зала - для репетицій. А наряди деяким дівчатам (конкурсантки на сцені будуть дефілювати в купальниках, весільних і коктейльних сукнях) збирається пошити сама Франческа Версаче. До красунь збирається навідатися і репер Потап, щоб відібрати голосистих для зйомок свого нового кліпу.



