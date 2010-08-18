У Майкла Дугласа виявили рак

Медики виявили у знаменитого американського актора Майкла Дугласа злоякісну пухлину горла.



Про це пише в понеділок, 16 серпня, американський журнал People з посиланням на прес-секретаря зірки.



За даними журналу, тепер 65-річному акторові належить пройти 8-тижневий курс радіо-та хіміотерапії. Лікарі сподіваються на повне одужання лауреата премії Оскар.



"Я налаштований дуже оптимістично", - йдеться в заяві від імені Дугласа.



Майкл Дуглас народився в сім`ї легендарного актора Керка Дугласа і актриси Діани Дуглас Деррід. Він відомий за такими фільмами, як Роман з каменем, Уолл-стріт, Основний інстинкт, З мене досить!. За виконання головної ролі у фільмі Уолл-стріт Дуглас в 1987 році отримав премію Оскар.



Перша золота статуетка дісталася йому в 1975 році за продюсування фільму Політ над гніздом зозулі з Джеком Ніколсоном.



Восени 2010 року відбудеться прем`єра фільму Уолл-стріт 2: Гроші ніколи не сплять, який повинен стати продовженням відомої картини Уолл-стріт 1987 року. У сиквелі Уолл-стріт Майкл Дуглас не тільки зіграв одну з головних ролей, але і виступив як продюсер.



У 2000 році Майкл Дуглас одружився на молодій британській актрисі Кетрін Зета-Джонс.



У квітні 2010 року син актора від першого шлюбу 31-річний Кемерон Дуглас був засуджений нью-йоркським судом до п`яти років в`язниці за торгівлю наркотиками.

Корреспондент



