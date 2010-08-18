Суд скасував рішення Донецької облради про російську мову

Донецький апеляційний адміністративний суд скасував рішення обласної ради від 18 травня 2006 року «Про вільний розвиток і використання російської мови в Донецькій області».



Це рішення суду передала УНІАН заступник голови Донецького облорганізації Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. Т. Шевченка, голова Донецької облорганізації Конгресу українських націоналістів Марія ОЛЕЙНИК.



Вона повідомила, що таке рішення суд ухвалив 16 липня 2010 року, після більш як 4 років довгих судових розглядів.



За словами М.ОЛЕЙНИК, вона вчора, 16 серпня, передала свою заяву голові Донецької облдержадміністрації Анатолію БЛИЗНЮКУ з проханням цю інформацію про скасування судом рішення облради довести через ЗМІ до громадськості регіону.



Вона пояснила, що тоді 18 травня 2006 року перша сесія облради 5-го скликання ухвалила незаконне рішення «Про вільний розвиток і використання російської мови в Донецькій області». Так, на першій сесії не було прийнято регламент, ще не були сформовані депутатські комісії, дане рішення не пройшло обговорення в облраді, і про нього не була проінформована громадськість територіальної громади. Таким чином, була порушена процедура при винесенні цієї постанови, зазначила М.ОЛЕЙНИК.



Вже 23 травня 2006 року до Ворошиловського адміністративного районного суду м. Донецька було подано позов про скасування цього незаконного рішення облради від імені Донецької обласної організації Всеукраїнського комітету оборони прав людини в інтересах громадян М.ОЛЕЙНИК і Тетяни КУРІННОЇ.



Незважаючи на те, що адміністративний суд згідно із законом має розглядати позови і виносити свої постанови максимум у двомісячний термін, розгляд даного позову розтягнувся на довгі 4 роки. М.ОЛЕЙНИК зазначила, що в суді просто влаштували тяганину з цією справою.



Але 26 січня 2010 року Ворошиловський адміністративний районний суд м. Донецька під головуванням судді Геннадія МІЩЕНКА все ж таки виніс вердикт про скасування рішення обласної ради від 18 травня 2006 року «Про вільний розвиток і використання російської мови в Донецькій області».



Облрада, у свою чергу, подала апеляцію на це рішення суду, проте постановою Донецького апеляційного адміністративного суду від 16 липня 2010 року відповідне рішення Ворошиловського адміністративного районного суду м. Донецька залишилося в силі. Постанова апеляційного суду набула чинності вже з 16 липня 2010 року, тобто, з моменту її оголошення, зазначила М.ОЛЕЙНИК.



Вона розповіла, що впродовж цих 4-х років, поки йшли судові розгляди, облрада приймала програми про розвиток російської мови і російської культури в регіоні на виконання незаконного ухваленого в 2006 році рішення «Про вільний розвиток і використання російської мови в Донецькій області».



М.ОЛЕЙНИК надала, наприклад, документи – рішення сесії облради від 26 вересня 2008 року, коли депутатами була ухвалена Програма розвитку російської мови і російської культури в Донецькій області на 2008-2011 роки.



Зокрема, ця програма передбачала фінансування з обласного бюджету у розмірі 7 млн. 343 тис. грн. таких напрямів, як: оновлення бібліотек шкіл книгами російської художньої літератури (в обсягу 1 млн. 800 тис. грн.); на оновлення і модернізацію науково-методичної бази кабінетів російської мови, забезпечення шкіл електронними дошками (600 тис. грн.); на факультативні курси російської мови в школах (360 тис. грн.); на підвищення кваліфікації та стажування вчителів шкіл і викладачів вишів у містах Російської федерації: Санкт-Петербурзі, Москві, Воронежі, Ростові (580 тис. грн.); на проведення олімпіад, конкурсів, турнірів з російської мови (200 тис. грн.) тощо.



У переданій вчора заяві губернатору А.БЛИЗНЮКУ вона ще раз нагадала про «антиконституційне, незаконне рішення, яке було ухвалене Донецькою обласною радою під вашим керівництвом 18 травня 2006 року «Про вільний розвиток і використання російської мови в Донецькій області» в порушення законів України «Про мови в Українській РСР» і «Про місцеве самоврядування в Україні».

