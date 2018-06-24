Sziget-2010 завершився візитом Музи

15 серпня День останній

Феєрія чотириденних виступів найвідоміших музикантів добігла кінця. Залишилось аналізувати та згадувати. А згодом – і ностальгувати.

Дощ, який почався вранці, не зіпсував настрою Sziget-фестівцям, які очікували наближення вечора з дитячою вірою в диво – наближався довгоочікуваний виступ британського гурту Muse. Чимало людей зізнаються в тому, що на фестиваль прибули лише заради кількох гуртів, серед котрих Muse звучить обов’язково.

- Я приїхав послухати Iron Maiden i Muse, - каже Ігор з Болгарії. – Незважаючи на те, що музику гурти грають доволі різну, визначити пріоритет важко – люблю однаково й тих, і тих. До того ж, мені здається, Muse саме той динамічний і шалений гурт, що передає дух фестивалю і гідний його закривати.

А тим часом денний мейн-стейдж востаннє цього року відкрив український гурт DVS, чий вокаліст Шон Карр українцям відомий не стільки музикою, скільки знаменитою тещею Юлією Тимошенко. Якщо DVS просто зібрали небагато люду, то інші українські представники – Rada - не виступили взагалі. Музиканти затримались у дорозі і фізично не встигли потрапити на концерт. Тож натовп оживився лише під канадців Danko Jones та Billy Talent, які розігрівали публіку перед грандіозним фінальним вечором.

Паралельно відбулася заключна частина змагань угорських, польських та українських барменів у рамках BarTenderSchool. Конкурсанти готували коктейлі за власними рецептами, головним інгредієнтом котрих була горілка, продукт міжнародного бренду Nemiroff, який водночас є одним з партнерів фестивалю. Свої відзнаки отримали українець та поляк, які вразили міжнародне журі міцністю та солодким присмаком своїх коктейлів.

Зазираємо до інших сцен. На Magic Mirror, наприклад, можна було побачити справжні театралізовані вистави. Щоправда, ці вистави згодом перетворювались на виступи представників сексуальних меншин зі своїми “нестандартними” програмами.

- Та я взагалі потрапив сюди випадково, - виправдовується словак Іштван, - Все починалось із хореографічного номеру гарної білявки, котра вже за кілька хвилин виявилась чоловіком… Ну, але це чудово, що Sziget здатний об’єднувати не лише за музикальною, а й за сексуальною ознакою.

І нарешті – the Casabian, останні на головній сцені перед Muse. Під час виступу гурту вже почався доволі активний рух фанатів, які розуміли: зараз хвилі натовпу зімкнуться, і знайти вільне місце буде неможливо. Кілька разів починав накрапати дощ, але з місця ніхто так і не зрушив.

- Ми приїхали виступити заради того, щоб потім послухати Muse, - зізнаються хлопці з французського гурту Skip the Use, що кількома годинами раніше виступав на іншій сцені. – Нам довелось летіти на фест аж із Мадагаскару, де ми давали концерт. Але гарна музика варта будь-яких жертв. І ось ми тут.

До виступу знаменитих британців на сцені було встановлено спеціальні “соти”, що відображали кожну деталь у натовпі та музикантів.

Поле перед центральною сценою нагадувало живе море. Важко уявити, що за 16 років музичної кар’єри, яка зазнала і злетів, і падінь, хтось із сучасних музикантів зуміє зібрати як мінімум сто тисяч слухачів годинним виступом.

Нарешті Метт Белламі, вокаліст Muse, з’явився на сцені. Без зайвих слів музиканти взялися до справи. Емоції вирували в натовпі, тут і там здіймались прапори з надписами “Muse”. Гурт натхненно грав, не відволікаючись на балачки, імпровізуючи в нових та старих піснях. Так само без зайвих слів вони і зникли зі сцени.

По закінченні останнього виступу вибухового хед-лайнера головну сцену почали повільно, але впевнено демонтувати. У гостей фестивалю залишилась лише ніч аби востаннє відірватись під угорським літнім небом і насолодитись музикою, котра ще продовжувала звучати на деяких сценах.

Катерина Зінов’єва