Американський гурт подав заявку на участь у Євробаченні від України

Американський гурт Gogol Bordello, заснований вихідцем з Києва Євгеном Гудзем, подав заявку на участь від України у міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2011.

Про це повідомляє Gazeta.ua з посиланням на віце-президента Першого Національного Валіда Арфуша.



"Уже маємо 50 заявок від артистів. Серед них - співачки Джамала, Анастасія Приходько, Юлія Войс, гурти Закльопки, Пара Нормальних, фабриканти Олексій Матіас і Дмитро Каднай. Учора отримали заявку від гурту Gogol Bordello, а сьогодні - від Андрія Данилка", - розповів Арфуш.



За його словами, у відбірковому турі, який відбудеться 21 серпня, візьмуть участь 200 артистів. Тоді стануть відомі імена 30 півфіналістів.



"Вони можуть виконувати будь-яку відому українську пісню. На фіналі повинні заспівати оригінальну композицію. Якщо серед півфіналістів будуть люди з обмеженими фінансовими можливостями, телекомпанія допоможе їм. Знайдемо автора, який напише для них пісню", - сказав Арфуш.



З жовтня на Першому Національному тижні буде виходити програма про підготовку кандидатів на участь в Євробаченні. До кінця року глядачі шляхом sms-голосування оберуть 20 виконавців, які вийдуть у фінал. Ім`я фіналіста стане відомо після нового року.



Напередодні, 17 серпня Перший національний оголосив про початок національного відбору представника від України на пісенному конкурсі Євробачення-2011.



Нагадаємо, що на Євробаченні-2010 Україну представляла співачка Alyosha (Альоша, справжнє ім`я - Олена Кучер) з піснею Sweet people, яка принесла їй десяте місце. Перше ж місце посіла співачка Lena з Німеччини, де і відбудеться конкурс Євробачення-2011.



