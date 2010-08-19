У Києві відкрилася VІ Міжнародна книжкова виставка-ярмарок

Вчора, 18 серпня, в Києві відкрилася VІ Міжнародна книжкова виставка-ярмарок, яка триватиме до 21 серпня. У відкритті взяв участь голова Верховної Ради України Володимир Литвин.



У виставці-ярмарку, що проходить у Міжнародному виставковому центрі, беруть участь такі українські видавництва як Фоліо, Либідь, Стилос, Скіф, Знання, Україна та інші.



Крім того, свої книги представляють видавництва з Польщі, Білорусі, Угорщини, Куби, Китаю, Кореї, Болгарії, Ізраїлю, Німеччини, Японії.



У цьому році вперше введений статус почесного гостя виставки, яким стала Росія. Поспілкуватися з читачами приїдуть Євген Гришковець, Леонід Парфьонов, Едуард Успенський, Григорій Остер та інші російські письменники.



Протягом чотирьох днів відвідувачі зможуть поспілкуватися також з відомими українськими письменниками - Марією Матіос, Андрієм Курковим, Василем Шклярем, Ганною Чубач, Яремою Гояном, Данилом Яневським, а також молодими літераторами - Любком Дерешем, Світланою Поваляєвою і Сашком Ушкаловим, взяти участь у майстер-класі Богдана Жолдака Напиши свою казку, а також провести час з героями книжок про українських спортсменів - Олександром Волковим, Іриною Дерюгіною, Ганною Безсоновою, Сергієм Бубкою.



Загалом упродовж чотирьох виставкових днів відбудеться понад сто заходів - презентації, автограф-сесії, майстер-класи, круглі столи, присвячені актуальним питанням подальшого розвитку книговидання.

У ході відкриття виставки були зачитані привітання від президента України Віктора Януковича і прем`єр-міністра Миколи Азарова, які пообіцяли створювати умови для успішної діяльності видавців, поліграфістів, розповсюджувачів книг ".



Церемонію відкриття відвідав голова Верховної Ради України Володимир Литвин. "Ця виставка є своєрідним відображенням стану душі, рівня нашого інтелекту", - сказав Литвин.



Він назвав виставку "суспільно значущою і державно важливою" подією. Литвин зазначив, що київська виставка-ярмарок поступово стає врівень з найавторитетнішими подібними міжнародними форумами, з року в рік демонструючи всезростаючих свій рівень.



"Головний секрет її успіху полягає не стільки в забезпеченні вражаючого параду авторів, книг, видавництв, а, в першу чергу, у створенні неповторної атмосфери свята для читача. Переконаний, дні проведення VІ Київської міжнародної книжкової виставки-ярмарку подарують своїм численним відвідувачам безцінні уроки доброти , мудрості, краси, окрилить їх спонукальними прикладами твердості духу, моральності, суспільної відповідальності, громадянськості, патріотизму ", - сказав голова ВР.



Литвин впевнений, що сучасні інформаційні технології ніколи не зможуть замінити книгу.



Нагадаємо, що в червні 2010 року українські видавництва завоювали п`ять нагород, в тому числі і Гран-прі, на VIІ Міжнародному конкурсі країн-учасниць СНД Мистецтво книги, який пройшов в Москві.

