Forbes назвав найбагатшого репера року

Американський журнал Forbes опублікував список найбагатших реперів року. Перше місце посів Jay-Z - за рік він заробив $ 63 млн.



Кожен концерт у турі Blueprint 3 приносив Jay-Z з $ 1 млн. За словами критиків, цей музикант за останні десять років "змінив обличчя хіп-хопу".



Зароблене репер інвестував у мережу нічних клубів 40/40 і бродвейський мюзикл Fela!. Jay-Z також відомий як співвласник клубу НБА New Jersey Nets разом з російським мільярдером Михайлом Прохоровим.



Тим не менше, незважаючи на те, що Jay-Z подвоїв свої доходи, він поки не зміг наздогнати за розміром заробітку свою дружину Бейонсе, зазначає Forbes.



У трійці найдорожчих реперів також фігурують виконавець Шон Комбс, відомий як Дідді ($ 30 млн.) і Аляун Бадар Тіам, що виступає під псевдонімом Ейкон, дохід якого склав $ 21 млн.



Нагадаємо, що в 2009 році Jay-Z також був визнаний найбагатшим репером за версією Forbes. Він також був визнаний найвпливовішим виконавцем в хіп-хопі за версією журналу The Source, а його дружина Бейонсе Ноулз-найбагатшою молодою знаменитістю за версією Forbes.

РИА Новости

