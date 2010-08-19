Арфушу збрехали про участь "Гоголь Борделло" у Євробаченні

Гурт "Гоголь Борделло" не подавав заявок на відбір українських учасників до пісенного конкурсу “Євробачення-2011”.

Про це сьогодні у телефонній розмові з кореспондентом Gazeta.uaзаявив представник американської групи в Україні Любомир Васильєв.

“Гоголь Борделло” не збирається брати участь у “Євробаченні”, - пояснив Любомир. - На своєму офіційному сайті вони вже спростували цю інформацію. До національного відбору в Україні вони теж не готуються”.

“На противагу тому, що пишуть деякі новинні агенції, гурт “Гоголь Борделло” не братиме участі у пісенному конкурсі “Євробачення-2011”. Вірте тільки тому, що тут (на сайті гурту) написано”, - говориться у заяві.

"Я зв'язався з Євгенієм Гудзем, лідером групи, і він в категоричній формі спростував цю т.з. "інформацію" і попросив мене зробити це спростування в Україні", - зауважив Васильєв.

Нагадаємо, вчора віце-президент Першого Національного Валід Арфуш повідомив Gazeta.ua, що український емігрант Євген Ґудзь зі своїм інтернаціональним колективом "Гоголь Борделло" подали заявку на участь у національному відборі на пісенний конкурс "Євробачення-2011".

“Не розумію, кому хочеться мене скомпрометувати, - зазначив Валід Арфуш. - Мені телефонували люди, які назвалися представниками “Гоголь Борделло” в Україні. Запитували, які документи і до якого числа їм треба подати. Просили, щоб їх внесли у список учасників".

"Окрім них, зараз маємо 50 заявок від артистів. Серед знаменитих — співаки Андрій Данилко, Джамала, Анастасія Приходько, групи "Закльопки" і "Пара Нормальних", "фабриканти" - Олексій Матіас та Дмитро Каднай", - додав він.