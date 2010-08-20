Кемерон Діаз очолила рейтинг найбільш небезпечних зірок в інтернеті

Американська актриса Кемерон Діаз очолила щорічний рейтинг знаменитостей, чиї імена найчастіше використовують зловмисники для залучення користувачів на шкідливі сайти.



Список найнебезпечніших зірок в інтернеті склала антивірусна компанія McAfee.



На другому місці опинилася бразильська супермодель Жизель Бюндхен.



Третій рядок посідає Бред Пітт, який у 2008 році перебував на 1-му місці в цьому рейтингу.



На четвертому місці - бразильська модель Адріана Ліма. Замикає п`ятірку актриса Дженніфер Лав Хьюітт-. Слідом ідуть актриса Ніколь Кідман, кіноактор Том Круз, німецька модель Гайді Клум, а також актриси Пенелопа Крус і Анна Пакуін.



Зловмисники і особи, що пишуть віруси, регулярно використовують посилання, які привертають користувачів для перенаправлення їх на сайти зі шкідливими програмами. Це можуть бути як обіцянки показу фотографій і відеозаписів знаменитостей, так і розкриття подробиць про одку із актуальних подій. Наприклад, подібні прийоми використовувалися протягом декількох тижнів після смерті Майкла Джексона.



Нагадаємо, що в 2009 році найбільш небезпечною знаменитістю в інтернеті була визнана американська актриса Джесіка Біль.

Lenta.ru



