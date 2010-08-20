Батьки Майкла Джексона подали на розлучення

Батьки короля поп-музики Майкла Джексона - Джо і Кетрін - вирішили розлучитися після 60 років законного шлюбу, повідомляє газета The Daily Star.



Ініціатором розлучення виступила 80-річна Кетрін Джексон. Вона вже подала всі необхідні папери до суду.



Як повідомив виданню близький друг родини Джексонів, мати поп-співака, який помер у липні 2009 року, вирішила подати на розлучення після того, як її чоловік в одному зі своїх інтерв`ю поклав на неї відповідальність за смерть їхнього сина.



81-річний Джо Джексон заявив, що неодноразово просив дружину постійно бути поруч із сином, однак та відмовлялася, аргументуючи це тим, що Майклу потрібний особистий простір.



Як заявило джерело, близьке до Джо і Кетрін Джексон, стосунки пари розладналися вже давно, але мати короля поп-музики не хотіла розлучатися з релігійних міркувань - "як свідок Єгови вона вважала, що шлюб - це назавжди".



Джо і Кетрін Джексони давно не живуть разом, проте офіційно вони все ще перебувають у шлюбі. Мати Майкла Джексона виховує трьох дітей свого сина, доньку і двох синів - Періс, Принца Майкла і Принца Майкла II (більш відомого як Бланкет).



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Майкл Джексон помер 25 червня 2009 року у віці 50 років. На думку експертів, Джексон помер від сильної інтоксикації препаратом Пропофол, викликаної "внутрішньовенною ін`єкцією препарату іншою людиною".



7 липня 2009 на арені Staples Center в Лос-Анджелесі відбулася церемонія прощання зі співаком. Поп-король був похований 3 вересня 2009 у Великому мавзолеї голлівудського кладовища Forest Lawn під Лос-Анджелесом.

Lenta.ru

