У Москві помер актор Георгій Сорокін

У Москві на 94-му році життя помер актор, артист Москонцерту, народний артист Росії Георгій Сорокін. Про це повідомили 19 серпня, в родині актора.



Дочка актора Олена Карасьова повідомила, що прощання з Георгієм Сорокіним відбудеться 20 серпня з 11:00 до 12:00 за мск. (10:00-11:00 за київським) у Центральному будинку працівників мистецтв.



Того ж дня він буде похований на Ваганьковському кладовищі, повідомляє ИТАР-ТАСС.



Георгій Сорокін народився 25 листопада 1916 року. Закінчив училище ім. Щепкіна, був учасником акторських бригад, які виїжджали під час війни на передову.



Він багато років грав на сцені Театру Червоної Армії, де його вчителем і наставником був Олексій Попов.



Був відомий як майстер художнього читання. Багато виступав і знявся в таких стрічках, як Учитель танців (1952), Веселі зірки (1954), Вона вас любить (1956), Операція Трест (1967), Діалог (1977).



Багато десятиліть пропрацював у Центральному театрі Червоної армії, який потім був перейменований в Центральний театр Радянської армії (нині - Центральний театр Російської армії).

