Шпигунський трилер Турист вийде в прокат 11 грудня

Шпигунський трилер Турист (The Tourist), в якому грають Анджеліна Джолі і Джонні Депп, вийде в прокат 11 грудня 2010.



Таку дату оголосила компанія Sony, повідомляється на сайті Collider.



У фільмі Турист Джонні Депп грає американського туриста Френка, який закохується в Еліз - героїню Анджеліни Джолі. Еліз, агент Інтерполу, маніпулює ним у складній грі, щоб зловити одного з найбільш розшукуваних злочинців, що був у минулому її коханим.



У фільмі також зайняті Тімоті Далтон (фільми про Джеймса Бонда Живі вогні і Ліцензія на вбивство) і Пол Беттані (Ігри розуму, Код Да Вінчі).



Режисер Туриста - Флоріан Хенкель фон Доннерсмарк, що отримав Оскар за стрічку Життя інших 2006 року.



Нагадаємо, що в червні 2010 року був опублікований перший кадр з фільму Турист.

Корреспондент