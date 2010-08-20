Найсексуальніші чоловіки року - вампіри

Журнал Glamour склав рейтинг найсексуальніших чоловіків року. Перші п`ять місць посіли вампіри.



Рейтинг складено за результатами опитування, в якому взяли участь 50 000 читачок журналу, повідомляє Glamour.



Очолив список 24-річний зірка вампірськой саги Сутінки Роберт Паттінсон. Друге місце посів ще один актор Сутінків - 18-річний Тейлор Лотнер.



На третьому місці розмістився Іен Сомерхолдер, який зіграв роль Деймона Сальваторе в телесеріалі Щоденники вампіра.



Четверта позиція списку дісталася Ксав`єру Семюелю, що зіграв у третьому фільмі саги Сутінки - Затьмарення.



Замикає п`ятірку найсексуальніших чоловіків ще один актор Сутінків - Келлан Латс.



На шостому рядку розмістився 47-річний Джонні Депп, який у 2009 році посів друге місце в списку Glamour. З четвертого на 21-е опустився футболіст Девід Бекхем, з п`ятого на 33-е - актор Бред Пітт, а знаменитий голлівудський серцеїд Джордж Клуні опустився із сьомого на 35-е.



У список найсексуальніших чоловіків увійшли також: Джерард Батлер (8 місце), Орландо Блум (11), Кріс Браун (13), Джастін Тімберлейк (14), Кріштіану Роналду (15), Джейк Джілленхал (19) і Бредлі Купер (20) .



Тим часом Леонардо ДіКапріо, Кіану Рівз і Джуд Лоу, які посідали високі місця в попередніх рейтингах, до цього списку не увійшли.



Нагадаємо також, що воскова фігура Роберта Паттінсона виявилася найбільш цілованою фігурою в знаменитому лондонському музеї воскових фігур мадам Тюссо.

Корреспондент

