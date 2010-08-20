В Японії знесли копію нью-йоркської Статуї свободи

Власті японського порту Хакодате демонтували копію нью-йоркської Статуї свободи, заявивши, що вона спотворює вигляд міста.

Як передає ІТАР-ТАСС, шестиметрову фігуру зняли краном з постаменту і тимчасово поклали на дах сусідньої будівлі, накривши пластиковими листами.

Копію Статуї свободи було встановлено на початку червня перед магазином, що належить місцевій фірмі з торгівлі морепродуктами. Її господар придбав фігуру на аукціоні в Інтернеті і сподівався, що вона стане місцевою пам`яткою і привертатиме публіку до відвідування розташованого поблизу караоке-бару.

Проте проти сусідства з копією нью-йоркської знаменитості збунтувалися місцеві жителі. Вони нагадали владі, що район, де поставили Статую свободи, вважається охоронною зоною традиційної забудови. Зокрема, там знаходиться споруджена у 1916 році православна церква Воскресіння Христова. Це визнаний символ Хакодате, і зображення храму прикрашають всі місцеві туристичні плакати, рекламні буклети і значки.