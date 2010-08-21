У Києві з'явиться скульптура з жіночих трусів

У Києві встановлять шар-скульптуру з жіночих трусів. Композиція зроблена з заліза і важить 300 кілограм, пише Комсомольська правда в Україні.



Автором оригінального пам`ятника є столичний художник-коваль Володимир Білоконь, автор веселих композицій Закохані ліхтарі, Дерево зі стільцями та багатьох інших.



Цього разу, скульптор вирішив здивувати киян новою незвичайною роботою, яка представляє собою макет земної кулі, який повністю складається з елементів жіночої нижньої білизни.



За словами Володимира Білоконя, вона примхлива і химерна, як сама жіноча сутність. Фактично даний пам`ятник - це символ жіночої краси яка править світом.



Скульптура нагадує кулю, яка повністю складається з заліза і при діаметрі в два метри, важить 300 кілограм. Відкриття пам`ятника відбудеться в понеділок 23 серпня, сквері за адресою вул. Городецького, 8 о 12:30 і приурочене до неофіційного, але дуже оригінального свята - Всеукраїнського Дня Білизни.



Володимир Білоконь розповів, що в його планах відкриття ще декількох нестандартних пам`ятників, а також композиції, присвячені Києву.



Нагадаємо попереднє творіння Володимира Білоконя в столиці з’явилося в березні нинішнього року.



