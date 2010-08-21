Через голого Барських перекрили центр столиці

19-го серпня, на Майдані Незалежності співак і композитор Макс Барських знімав нове відео на пісню Студент, через що на деякий час було перекрито частину головної площі країни.



Макс Барських спить на величезному червоному ліжку посеред фонтану в самому центрі столиці - таку сцену могли спостерігати кияни та гості Києва на Майдані Незалежності.



Зауважимо, що Барських вперше виступивши автором сценарію власного кліпу, артистові довелося рятуватися втечею від триметрової "панди", застрибувати на ходу в Ferrari з відкидним верхом і пробігти не одну сотню метрів практично голим самим центром Києва. У масових сценах взяли участь близько двохсот акторів другого плану. Потрапив у кадр і чарівний чорний поні.



Одна зі сцен - де Барських з юрбою "друзів-студентів" за спиною заграє з незнайомкою в авто - стала причиною заторів на дорозі. Заради зйомок відео режисер і продюсер артиста Алан Бадоєв перекрив частину головної площі країни - Майдан Незалежності. Автомобілісти, які поспішали на роботу, виглядали з вікон своїх машин і спостерігали за дійством, а деякі навіть виходили, щоб з близька поглянути на роботу знімальної групи.

Сам співак і композитор говорить, що ідея кліпу - чудовий привід посміятись, і доповнює: "Пісню Студент я написав давно, але вона нова для мене за настроєм і фарбам, - говорить артист. - І кліп, який ми знімали, буде таким же - яскравим, веселим. Гаслом цього етапу мого життя я б обрав - Кращі роки. Студентство, дійсно, час приємних турбот і незабутніх вражень ".



Варто зазначити, що кліп знімали протягом двох днів і, як зазвичай, графік був досить жорстким. Починали знімати о 4 ранку, а закінчували пізно вночі.



Нагадаємо, що нещодавно у Львові відбулися зйомки кількох епізодів спільного музичного фільму музичного фільму Алана Бадоєва, Лари Фабіан та Ігоря Крутого Мадмуазель Живаго до новел Втікачі та Зимовий букет. У Зимовому букеті партнером Фабіан по знімальному майданчику став молодий співак і композитор Макс Барських, який зіграв російського солдата. На час зйомок також було перекрито частину міста й у масовці було залучено безліч людей.



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