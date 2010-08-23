«Пацієнтів» КаZантипу ще продовжують «лікувати» музикою

Офіційне закриття 18-го музичного проекту «Республіка Z», більш відомого як «КаZантип», відбулося учора вночі в селі Поповка в західному Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, кожен другий відвідувач «оранжевої республіки» цього року був іноземцем, стверджують організатори.

«Наша географія розширилася. Якщо поставите запитання, кожен другий почне розмовляти з вами або італійською, або англійською, або французькою, або німецькою. Головний аргумент для іноземців - наші люди й цінова політика. Наші дівчата - найкрасивіші, наші громадяни - гостинні. Для іноземців наші ціни - подарунок. На Ібіці за такі гроші вони відпочити не зможуть», - сказав журналістам керівник оргкомітету проекту Микола КАРПОВ.

На головному танцполі «КаZантипу» на закритті грав відомий британський техно-діджей Карл КОКС. Його виступ супроводжували постановки професійних танцюристів і фаєр-шоу. Клаберів обсипали блискітками.

Традиційного салюту на закритті не було через заборону влаштовувати феєрверки у зв`язку з надзвичайною пожежною небезпекою.

За оцінками М.КАРПОВА, цього року «КаZантип» відвідали близько 10 тисяч осіб. «Відсотків на 20% збільшилася відвідуваність порівняно з минулим роком», - сказав він.

Як відзначає сайт проекту, «Республіка Z» цього літа була «санаторієм», а її відвідувачі - «пацієнтами», яких «лікували» музикою».

До 28 серпня на «КаZантипі» працюватиме територія «Марсу», де розташована частина танцполів. «У зв`язку з тим, що ваші запущені захворювання піддаються лікуванню не так швидко, як хотілося б, ми продовжуємо курс вашого лікування. Експериментальна реабілітаційна програма на Марсі, раніше доступна лише для особливо важких хворих зі стажем, із 22 по 28 серпня доступна для всіх. Будь ласка, сповістіть ваших рідних, близьких і роботодавців, що з метою загальної безпеки ви залишаєтеся в санаторії ще на тиждень», - йдеться на сайті.

Як повідомляв УНІАН, «КаZантип» відкрився в ніч на 7 серпня.

Віза, яка надавала необмежений доступ на територію республіки протягом усього періоду її проведення цього року, в день відкриття коштувала 1600 грн., одноразовий вхід - 800 грн. Зроблена за правилами «КаZантипу» жовта валіза дає право безкоштовного входу.

Перед цим в кінці липня протягом тижня в Поповці проходили міжнародні змагання з екстремальних видів спорту Z-Games.

«КаZантип» на початку 1990-х років проводився в північно-східній частині Криму, на мисі Казантип. Спочатку це був спортивний захід, що збирав фанатів віндсерфінгу. Його супроводжувала музика.

На початку 2000-х років «КаZантип» переїхав на захід Криму, в Поповку.

«Республіка Z» - це територія біля моря, на ній розташовані численні бари й танцполи.