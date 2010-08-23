Провідник Організації українських націоналістів Степан Бандера став почесним громадянином міста Долина Івано-Франківської області (посмертно).

Про це УНІАН повідомили у Долинській міській раді, яка 21 серпня провела урочисте засідання, присвячене Дню міста.

На порядок денний було винесено два питання: про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Долина» та доповідь міського голови з нагоди Дня міста.

Депутати міськради, заслухавши звіт міського голови Володимира ГАРАЗДА про роботу міської ради за 2009-2010 роки, проголосували за присвоєння звання «Почесний громадянин міста Долина» громадському діячу, який присвятив своє життя на чужині українській справі, вихованню молоді в українському дусі, Омеляну КОВАЛЮ, українському композитору, диригенту і хореографу Василю Верховинцю (посмертно), українському архітектору, педагогу, підприємцю, громадському діячу Івану Левинському (посмертно), доктору технічних наук, професору, заслуженому діячу у сфері нафтової промисловості Еммануїлу Чекалюку (посмертно) та українському політичному діячу, ідеологу українського націоналістичного руху ХХ століття, голові Проводу ОУН Степану Бандері (посмертно).

У роботі сесії взяли участь керівники Долинської райдержадміністрації.