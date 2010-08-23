У Луцьку визначать найоригінальнішу вишиванку

У Луцьку в День Незалежності вчетверте відбудеться акція „Українська вишиванка”.

Цьогоріч на головній площі міста – Театральному майдані – жителі та гості міста у вишиванках викладуть тризуб із хрестом над середнім «зубом», повідомили УНІАН у прес-службі мерії.

Розглядалося декілька варіантів викладення фігури чи „написання” слова, як в попередні роки - „Луцьк”, „Україна”. Проте організатори акції зупинилися на автентичному тризубі.

Усім учасникам акції видаватимуть пам’ятні посвідчення.

Відбудеться нагородження учасників у різноманітних номінаціях, зокрема, „Найбільша родина у вишиванках”, „Найповажніший учасник у вишиванці”, „Найменший учасник у вишиванці”, „Найоригінальніша вишиванка”, „Сорочка поколінь”, „Гармонія духу і сердець” (для пари), „Найпатріотичніший дідусь та бабуся” тощо.

Як повідомляв УНІАН, вперше акція „Українська вишиванка” відбулася у Луцьку у 2007 році. Тоді понад три тисячі людей у вишитих сорочках вибудували тризуб, наступного року - слово „Луцьк”. у 2009 році – слово „Україна”.