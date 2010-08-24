На Хмельниччині - середньовічні турніри й баталії

У смт Меджибіж Летичівського району Хмельницької області триває фестиваль "Стародавній Меджибіж-2010", який проводиться до Дня незалежності.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі облдержадміністрації.

На території фортеці організатори розгорнули «середньовічне поселення» з шатрами та предметами автентичного побуту. Тут діє справжня таверна тих років, де кожен зможе скуштувати їжу, приготовлену на вогні у великих казанах.

Культурна програма заходу насичена: проходять турніри "Меч-меч", «Щит-меч», командні бої "5х5". В кінці кожного турнірного дня відбуваються масові постановочні баталії – "бугурти".

Приємним сюрпризом для любителів електронної музики стала електро-фольк дискотека.

Фестиваль розпочався 21 серпня.