Лучани у вишиванках вибудували „живий” тризуб. Відповідну акцію з нагоди Дня Незалежності у Луцьку було проведено четвертий рік поспіль.

Як передає кореспондент УНІАН, понад дві тисячі людей у вишитих строях на головній площі вибудували автентичний тризуб з хрестом. Акція приурочена Дню Незалежності України та 925-ій річниці першої згадки про Луцьк.

Учасникам акції вручали символічне «Пам’ятне посвідчення громадської акції «Українська вишиванка».

Потому всі учасники акції пройшли пішою ходою вулицею Лесі Українки до Замкової площі. Там освятили хоругву Луцька та прапор України і занесли їх у Луцький замок.

Уперше акція „Українська вишиванка” відбулася у Луцьку у 2007 році. Тоді понад 3 тисячі людей у вишитих сорочках вибудували тризуб, наступного року - слово „Луцьк”. Минулого – слово „Україна”.