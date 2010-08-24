У Чернігові оберуть «Королеву квітів»

У центрі Чернігова, на Красній площі відбулось урочисте відкриття V міжнародного фольклорного фестивалю національних культур "Поліське коло", присвяченого 19-й річниці проголошення Незалежності України.

Як передає кореспондент УНІАН, у фестивалі беруть участь представники національних товариств і фольклорних колективів Чернігівщини, а також гості з різних міст України та Білорусі.

Учасники фестивалю у національному вбранні пройшли площею, де було створено слов`янський хоровод та відбулася концертна програма. Представники єврейського, ромського, польського, грецького, німецького та інших національних товариств своїми рідними мовами вітали чернігівців з Днем Незалежності України .

Також на відкритті фестивалю виступив перший заступник голови Чернігівської облдержадміністрації Станіслав ПРОКОПЕНКО, який підкреслив, що вже традиційний для Чернігівщини фестиваль "Поліське коло" цього року присвячений головному святу держави. за його словами, у фестивалі беруть участь понад 800 осіб.

Учасники фестивалю та колона духових оркестрів святковою ходою пройшли вулицями Чернігова до Центрального парку культури та відпочинку, де розгорнуто виставку майстрів ремесел народно-декоративного мистецтва, тривають виступи творчих колективів.

Крім того, у парку проходить традиційна виставка квітів "Щастя краси", а ввечері відбудеться конкурс краси "Королева квітів".