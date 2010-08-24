Янукович зробив Ольгу Басистюк Героєм України

Президент роздавав нагороди й звання

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ своїм указом № 856/2010 “за визначні особисті заслуги перед Українською державою у розвитку музичної культури, піднесення міжнародного престижу вітчизняного пісенного мистецтва, багаторічну творчу діяльність і високу виконавську майстерність” присвоїв звання Герой України з врученням ордена Держави Ользі БАСИСТЮК-ГАПТАР – артистці-солістці-вокалістці, провідному майстру Національного будинку органної та камерної музики України, народній артистці України. Текст документа розміщено на офіційному сайті глави держави.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter