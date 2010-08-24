В Україні з'явився пам’ятник людині-невидимці

У Тернополі відкрили пам’ятники людині-невидимці, водопровіднику та кріслу з коштовностями, до якого не встиг дістатися Остап Бендер.

Як передає кореспондент УНІАН, усі вони виготовлені із бронзи, виливали їх у Львові. Пам’ятник людині-невидимці виглядає як два черевики та табличка з інформацією, кому він встановлений. Водопровідник у скульптурній композиції вилазить на півкорпусу із каналізаційного люка із ключем для труб. Усі пам’ятники встановили у центрі міста неподалік торгового центру «Атріум», який відкрили сьогодні.

На бронзове крісло сісти першій надали право ведучій акції відкриття актрисі Ользі СУМСЬКІЙ. «Це крісло приносить гроші, з ним криза відступає», – пожартувала О.СУМСЬКА, сівши на крісло.

Водопровідника керівники торгового центру вирішили увічнити на знак вдячності працівникам водоканалу, які допомогли при будівництві закладу. «Оскільки в Центрі багато проблем з підземними водами, були складності з прокладанням мережі. Щоб створити збірний образ скульптор спеціально провів цілий день у КП «Тернопільводоканал». Крісло ж встановлюємо, щоб у всіх бажаючих, хто на нього сідатиме, водилися гроші», – пояснив задум меценат пам’ятників, співвласник «Атріуму» Тарас ДЕМКУРА.