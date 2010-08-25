На конкурсі "Міс Всесвіт" українка стала віце-міс (фото)
11:07, 25 серпня 2010Культура
0 0
Переможницею конкурсу "Міс Всесвіт-2010", який пройшов 23 серпня в Лас-Вегасі, стала 22-річна представниця Мексики Хімена НАВАРРЕТЕ. Третьою віце-міс члени журі визнали українку Ганну ПОСЛАВСЬКУ.
Переможницею конкурсу "Міс Всесвіт-2010", який пройшов 23 серпня в Лас-Вегасі, стала 22-річна представниця Мексики Хімена НАВАРРЕТЕ.
Корону першої віце-міс члени журі віддали учасниці з Ямайки Йєнді ФІЛІПС. Титул "Міс конгеніальність" цього року одержала австралійка Джесінта КЕМПБЕЛЛ (вона ж стала другою віце-міс), а третьою віце-міс члени журі визнали українку Ганну ПОСЛАВСЬКУ.
Усього в конкурсі взяли участь понад 80 дівчат з різних країн. У рамках конкурсу дівчата вийшли на сцену в національних костюмах, вечірніх сукнях і купальниках, а також відповіли на запитання журі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter