На конкурсі "Міс Всесвіт" українка стала віце-міс (фото)

Переможницею конкурсу "Міс Всесвіт-2010", який пройшов 23 серпня в Лас-Вегасі, стала 22-річна представниця Мексики Хімена НАВАРРЕТЕ.

Корону першої віце-міс члени журі віддали учасниці з Ямайки Йєнді ФІЛІПС. Титул "Міс конгеніальність" цього року одержала австралійка Джесінта КЕМПБЕЛЛ (вона ж стала другою віце-міс), а третьою віце-міс члени журі визнали українку Ганну ПОСЛАВСЬКУ.

Усього в конкурсі взяли участь понад 80 дівчат з різних країн. У рамках конкурсу дівчата вийшли на сцену в національних костюмах, вечірніх сукнях і купальниках, а також відповіли на запитання журі.