У Мексиці знайшли останки людини, яка жила в Льодовиковий період

Останки людини, котра жила в Льодовиковий період більше 10 тисяч років тому, виявили мексиканські археологи.

Як повідомляє NEWSru, за даними представників Національного інституту антропології та історії (НІАІ) Мексики, скелет знайдений в одній із затоплених печер на півострові Юкатан.

Виявлені останки є одними з найдавніших серед тих, які знайдені досі археологами на Американському континенті, зазначили експерти НІАІ.

Йдеться про скелет молодої людини, найімовірніше чоловічої статі, якому учені присвоїли ім`я Чан Холь, - за назвою печери, де знаходилися його останки, передає ІТАР-ТАСС.

Археологи і досвідчені спелеологи підняли скелет, який зберігся на 60%, з глибини 8,3 м із затопленої печери завдовжки 542 м. Дослідженням грота було важким, адже багато його ходів закінчувалися глухими кутами або виявлялися перегородженими сталагмітами.

Як припускають учені, тіло хлопця поховали в печері стародавні жителі нинішньої території Мексики. Більше 10 тисяч років тому рівень моря був на 150 м нижчим за нинішній, і тоді створене природою підземелля не було затоплене.

Раніше мексиканські археологи вже знаходили останки стародавніх людей у затоплених печерах - ксенотах, безліч яких існує на території штату Кінтана-Роо, розташованого на Юкатані.

Два виявлені раніше скелети належали жінкам і один - чоловікові. Вік останків становить, на думку вчених, від 10 до 14 тисяч років.