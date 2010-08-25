Ганна Герман: Потрібно "скорочувати несмак в українській культурі"

Заступник глави Адміністрації Президента України Ганна Герман вважає, що потрібно "скорочувати несмак в українській культурі".

Про це вона заявила журналістам у Каневі Черкаської області.

За словами Герман, "університет Поплавського" (Київський національний університет культури і мистецтв, ректором якого є Михайло Поплавський) потрібно "скоротити як несмак в українській культурі".

"На мою думку, цей заклад культивує все те, від чого потрібно відмовитися Україні. Але це тільки мої ідеї. Коли на пляшці горілки клеять фото матері - це злочин проти нації. Ми повинні рятувати націю від алкоголізму, і коли мама рекламує отруту для своїх дітей - це злочин. Поплавський завдає колосальної шкоди українській культурі. Вєрка Сердючка - це хірург, вона показує негативні явища, висміює їх, а він (Поплавський) це культивує. Це розсадник кітчу, несмаку та голих дівчат. Тому Сердючка - це талант, а Поплавський культивує кічугу. Я його прийняти не можу і ніколи не зможу ", - сказала Герман.

Як повідомлялося, Поплавський стане ведучим кулінарного шоу Шеф-кухар на Першому національному каналі.

