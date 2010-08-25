Єгипет продовжує шукати викрадену картину Ван Гога

Єгипетські сили безпеки продовжують пошуки викраденого невідомими полотна Маки знаменитого голландського живописця Вінсента Ван Гога.

Відразу після виявлення пропажі співробітники служби безпеки перевірили і допитали відвідувачів, співробітників музею, але це не дало результатів. У неділю до розслідування підключився генеральний прокурор Єгипту Абдель Магід Махмуд, який особисто відвідав місце події.

Після огляду місця крадіжки він повідомив журналістам, що картина була вирізана з рамки, причому "зроблено це професійно".

Прокурор піддав різкій критиці службу охорони музею, яка приймала лише "поверхневі заходи". Незважаючи на те, що музей займає невелику територію і його відвідують не так багато туристів, охоронці не змогли запобігти крадіжці найціннішого експоната.

Абдель Магід повідомив, що з 43 камер відеоспостереження працювало лише сім, а сигналізації, якими були обладнані практично всі експонати, були вимкнені. Примітно, що крадіжка відбулася всього за два дні до закриття музею на ремонт.

За повідомленнями єгипетських ЗМІ, влада вже зробила організаційні висновки. Музей закритий до особливого розпорядження. Глава департаменту образотворчих мистецтв міністерства культури, співробітники музею звинувачуються в халатності, на час розслідування їм заборонено залишати країну.

Особливі заходи прийняті у міжнародних аеропортах Єгипту, де проводиться ретельний огляд хто відлітає за кордон. Посилено контроль на сухопутних і морських кордонах країни. МВС Єгипту має намір звернутися за допомогою в бюро Інтерполу в Римі, так як дев`ять відвідувачів музею цього дня прибули до Єгипту з Італії.

Генеральний прокурор Єгипту висловив надію, що "зусилля різних органів безпеки дозволять знайти картину і затримати злочинців". При цьому, за його словами, необхідно знайти принципове рішення для посилення охорони творів мистецтва і артефактів в Єгипті, щоб не допустити повторення того, що трапилося.

Нагадаємо, картина Ван Гога Маки була викрадена з музею Махмуда Халіля вранці 21 серпня: невідомі вирізали її з рами і забрали. Увечері того ж дня міністр Хосні заявив, що полотно, вартість якого оцінюється в 50 мільйонів доларів, вилучено у двох італійців, затриманих в аеропорту. Пізніше Хосні спростував власне повідомлення.

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Картина Ван Гога Маки, або Ваза з квітами, була виставлена, поряд з творами Моне, Ренуара і Дега, в музеї Махмуда Халіля, відомого політичного діяча 30-х років минулого століття, що зібрав найбільшу на Близькому Сході колекцію європейського мистецтва XIX - XX століть і заповів її державі. Колекція виставлялася в особняку Халіля, що став після його смерті музеєм.

Відзначимо, що Маки вже викрадали з музею в 1978 році. Для повернення картини треба було десять років.

Корреспондент

