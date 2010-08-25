Україна має намір повернути з Росії речі Шевченка

Україна має намір повернути культурну спадщину Тараса Шевченка з Росії та Казахстану.

Про це заявила заступник глави Адміністрації Президента України Ганна Герман в Каневі Черкаської області на відкритті музею Тараса Шевченка.

За її словами, Президент України Віктор Янукович розпочав переговори з Росією і Казахстаном про передачу культурної спадщини і автентичних речей поета в його музей.

Як сказала Герман, експозиція музею Шевченка в Національному Шевченківському заповіднику досить бідна, дуже багато художніх творів та особистих речей знаходяться в Росії, де проживав поет, і в Казахстані, де він перебував на засланні.

Як заявила Герман, повернення цих речей проводиться в рамках підготовки до спільного святкування з Росією 200-річчя з дня народження Шевченка.

У свою чергу, адміністрація Національного музею ім. Шевченко має намір просити Януковича сприяти поверненню в Україну експонатів, що стосуються Шевченка та зберігаються в московських архівах, повідомила автор концепції музейної експозиції, архітектор Лариса Скорик.

"Ми будемо просити Президента, і він про це знає - у нього вже була на вищому рівні розмова з Москвою про те, що в московських архівах зберігаються Книга буття українського народу (написана Миколою Костомаровим, маніфест Кирило-Мефодіївського братства, членство в якому було однією з причин арешту Шевченко) - це те, за що було розігнано Кирило-Мефодіївське братство, і Три літа (рукописний збірник віршів Шевченка), за який Шевченко був фактично знищений і відправлений у солдати", - відзначила Скорик.

При цьому вона висловила надію, що одна з цих книг, можливо, "буде отримана в дарунок до 150-річчя з дня смерті поета, а, можливо й пізніше..., як вдасться".

Скорик також сказала, що в музеях інших країн "немає майже нічого, що було б пов`язано з пам`яттю Шевченка". Однак, за її словами, окремі реліквії наразі зберігаються в приватних колекціях. "Тому нам треба викуповувати в приватних колекціонерів і просити їх", - заявила Скорик.

Поряд з цим вона зазначила, що значна частина експонатів зберігається за межами України, зокрема, у представників української діаспори. "Я знаю, що в діаспорі знаходиться багато речей, які пов`язані з Шевченком. Але чомусь їх нам не передають", - підкреслила Скорик.

Як повідомлялося, Янукович високо оцінює проведені ремонтно-реставраційні роботи і створення нової експозиції в оновленому будинку-музеї Шевченка в Шевченківському Національному заповіднику в Каневі.

Корреспондент