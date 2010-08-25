Андрухович презентував фестиваль поезії «Meridian Czernowitz»

У Чернівцях 3-5 вересня відбудеться Міжнародний поетичний фестиваль «Meridian Czernowitz».

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив президент фестивалю "Meridian Czernowitz" Святослав ПОМЕРАНЦЕВ.

Головною темою фестивалю стане сучасна німецькомовна та українська поезія.

У фестивалі візьмуть участь відомі поети України, Німеччини, Австрії та Швейцарії, серед яких: Юрій АНДРУХОВИЧ, Ігор ПОМЕРАНЦЕВ, Сергій ЖАДАН, Бригітте ОЛЕШИНСЬКІ, Ельке ЕРБ, Франц Йозеф ЧЕРНІН, Майкл МАРЧ, Юліан ШУТТІНГ та інші. Спеціальний гість – видавець спадщини Пауля Целана – Барбара ВІДЕМАНН, яка презентує у рамках фестивалю свою нову книгу (з нагоди 90-ї річниці від дня народження поета).

С.ПОМЕРАНЦЕВ наголосив, що фестиваль відбудеться вперше, але планується, що він стане щорічним дійством. За його словами, кожного року на фестиваль планується запрошувати відомих поетів Європи та світу. “Я вважаю, що десь через сім років у Чернівцях будуть збиратись найвідоміші поети Європи”, - переконаний С.ПОМЕРАНЦЕВ.

Він зауважив, що, за задумом, фестиваль буде “триденним культурологічним походом Чернівцями із зупинками в місцях, що презентують місто”.

“Це похід компанією з поетів, журналістів та людей, які цікавляться поезією”, - підкреслив президент фестивалю.

Крім поетичних читань, за словами С.ПОМЕРАНЦЕВА, у програмі фестивалю передбачаються інші цікаві заходи. Серед них - відкриття австрійськими поетами вулиці Віденська у Чернівцях, сигарно-поетичні і винно-поетичні вечори, презентації книг, культурологічні екскурсії, художні експозиції. Щоночі проходитимуть вечірки електронної музики «Електропоезія» за участю відомих європейських Dj`s. Також для гостей презентуватимуть "Електропоезію" - синтез віршів учасників фестивалю та електронної музики.

Значною подією у рамках «Меридіана» стане презентація відеоінсталяції «Темпль» - екскурсу в історію шляхом відтворення первинного вигляду зруйнованої синагоги Темпль за допомогою світлової проекції.

Присутній на прес-конференції відомий український письменник та поет Ю.АНДРУХОВИЧ відзначив важливість проведення подібних заходів саме в Чернівцях. Він нагадав про велику кількість відомих поетів, які народилися або тривалий час працювали в цьому місті, зокрема й І.ПОМЕРАНЦЕВ.

“Я очікую від фестивалю, що він стане ще однією можливістю довести, що поетична енергія, поезія нікуди не зникає. Якщо вона в певному місці була в концентрованому вигляді, то її потрібно підхоплювати і доводити те, що вона нікуди не зникає”, - підкреслив він. Ю.АНДРУХОВИЧ пообіцяв написати до фестивалю новий вірш і презентувати на сигарно-поетичній вечірці.

Фото - Тетяни Давиденко