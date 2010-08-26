"Аватар" повертається на екрани в довшій версії

Оновлена версія "Аватара", що включає сцену кохання та додаткові батальні епізоди, вийде сьогодні в Росії, одночасно з Австралією, Новою Зеландією, Сингапуром і Південною Кореєю, повідомляє РІА "Новости".

З 27 серпня "Аватар: Спеціальний випуск" (Avatar: Special Edition) йтиме в США, Великій Британії, Канаді, Індії та Польщі, у вересні підключаться Німеччина, Бельгія, Аргентина й Іспанія, а в жовтні - Японія, Бразилія та Мексика.

Перша версія "Аватара", що вийшла в грудні 2009 року і фігурувала в репертуарі кінотеатрів аж до 12 серпня 2010 року, стала абсолютним касовим рекордсменом усіх часів, зібравши більше 2,74 мільярдів доларів. З них, за даними ресурсу boxofficemojo.com, 749 мільйонів припали на США і Канаду, а 113 мільйонів - на Росію і СНД.

Проте режисер фільму Джеймс Кемерон і продюсер Джон Ландау переконані, що картина ще не вичерпала свій касовий потенціал. Навесні Кемерон пояснив, що "Аватар" збирав повні зали, доки його не витіснила з екранів "Аліса в країні чудес", яку, далі, змінили 3D-стрічки - "Як приборкати дракона" та "Битва титанів".

"Очевидно, що не йдеться про дію законів ринку. Йдеться про наявність або відсутність залів. Отже ми дочекаємося тієї миті, коли екрани звільняться, і повернемося з новим матеріалом - тоді буде видно, чи зможемо ми знов викликати у публіки інтерес до "Аватара", - заявив він в інтерв`ю "Лос-Анджелес Таймс".

Навесні він збирався додавати лише 6 хвилин, але потім хронометраж зріс до 9 хвилин, кожна з яких, за свідченням самого режисера, коштувала в середньому 1 мільйон доларів.

Кемерон твердо вірить, що вихід картини на DVD і Blu-ray не вплине на інтерес публіки - адже для людей, нехай навіть вони розкупили понад 6 мільйонів копій тільки за перші чотири дні продажу дисків, найважливіше "повністю зануритися" в новий світ.

Паралельно обмірковується сіквел "Аватара". Кемерон наголошує, що порушувати екологічну тему - його борг перед людством. У другому фільмі, який передбачається зробити "швидше і дешевше", йтиметься головним чином про океан.