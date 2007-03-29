“Європейський феєрверк” – нетрадиційний путівник для мандрівника

12:12, 29 березня 2007
Культура
0

Журналіст Юрій Луканов презентував нову книгу

28 березня журналіст Юрій Луканов презентував на ХІІІ Міжнародній виставці “Україна – подорожі й туризм” свою нову книгу  “Європейський феєрверк”,  яка є результатом його двотижневих мандрів шістьма країнами Європи – Польщею, Німеччиною, Нідерландами, Бельгією, Францією і Люксембургом.

У своїх мандрах автор помічає і з легким гумором  описує у невеликих розділах речі, які неможливо знайти в традиційних путівниках. Наприклад, у знаменитому Луврі він знаходить “Сільпо”, в тому ж Парижі розказує про “газову атаку” на його особу, в Кьольні раптово знаходить грузинську дівчину,  Тарапуньку й Штепселя, на фермі під Амстердамом спостерігає фермерське  еротичне шоу.

Проект здійснено спільно з туристичною фірмою “Феєрія”, яка має девіз “Життя без мандрів – нудне й одноманітне”. Директор цієї фірми  Ігор Захаренко називає Луканова журналістом-імпресіоністом, бо у своїх нотатках той викладає саме власні враження (impression) від Європи.  Бажаючі відкрити для себе Європу можуть це прочитати, а потім порівняти з власними враженнями, які вони отримають під час подорожі.

Книга вийшла тиражем 10 тис. примірників, але скільки вона буде коштувати, автор сам ще не знає.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter