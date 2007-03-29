“Європейський феєрверк” – нетрадиційний путівник для мандрівника

28 березня журналіст Юрій Луканов презентував на ХІІІ Міжнародній виставці “Україна – подорожі й туризм” свою нову книгу “Європейський феєрверк”, яка є результатом його двотижневих мандрів шістьма країнами Європи – Польщею, Німеччиною, Нідерландами, Бельгією, Францією і Люксембургом.

У своїх мандрах автор помічає і з легким гумором описує у невеликих розділах речі, які неможливо знайти в традиційних путівниках. Наприклад, у знаменитому Луврі він знаходить “Сільпо”, в тому ж Парижі розказує про “газову атаку” на його особу, в Кьольні раптово знаходить грузинську дівчину, Тарапуньку й Штепселя, на фермі під Амстердамом спостерігає фермерське еротичне шоу.

Проект здійснено спільно з туристичною фірмою “Феєрія”, яка має девіз “Життя без мандрів – нудне й одноманітне”. Директор цієї фірми Ігор Захаренко називає Луканова журналістом-імпресіоністом, бо у своїх нотатках той викладає саме власні враження (impression) від Європи. Бажаючі відкрити для себе Європу можуть це прочитати, а потім порівняти з власними враженнями, які вони отримають під час подорожі.

Книга вийшла тиражем 10 тис. примірників, але скільки вона буде коштувати, автор сам ще не знає.