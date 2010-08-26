У Рівному відкрито Бурштиновий музей.

Як передає кореспондент УНІАН, в основі музею – дві бурштинові кімнати, де представлено ювелірні вироби та картини, унікальні злитки бурштину, знайдені на Рівненщині, а також одяг та взуття, прикрашені цим каменем.

Бурштиновий музей став складовою частиною обласного краєзнавчого музею. Жителі та гості міста матимуть можливість безперешкодного і безкоштовного огляду його експонатів.

Ідея влаштувати Бурштиновий музей належить обласній державній адміністрації. А оформила ці кімнати жителька села Каноничі Дубровицького району Галина ЛЕМЕЦЬ. Саме в цьому селі знаходиться нині найбільше родовище цього каменю.

За словами організаторів музею, на Рівненщині зусиллями благодійників буде створено й інші бурштинові кімнати. Для популяризації цієї справи в області створено асоціацію «Український бурштиновий світ». Згодом ці музеї та кімнати об’єднають в унікальний туристичний маршрут «Бурштиновий шлях Рівненщини», метою якого буде пропаганда природних багатств і краси поліського краю.