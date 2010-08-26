Борис Моїсеєв каже, що Вайкуле чекає дитину

56-річна співачка Лайма Вайкуле вагітна. Про це повідомляє російський журнал Тайны звезд із посиланням на близького друга співачки Бориса Моїсеєва.

За даними видання, Лайма Вайкуле вже на другому місяці вагітності. Дитина була зачата за допомогою штучного запліднення. Ім`я батька дитини не називається.

"Лайма вагітна, - наводить журнал слова Бориса Моїсеєва. - От уже два місяці і вона ... щаслива! Я такий щасливий за неї! Вона вже одужала. Вік Лайми - не перешкода! Адже є жінки, які і в 60 народжують! Так що тут нічого дивного".

Як зазначають ЗМІ, знаменита латвійська співачка зробила два аборти. За словами зірки, вона двічі вирішувала перервати вагітність, щоб врятувати кар`єру.

"Через якийсь час після другого аборту я вирішила, що пора все-ж таки завести дитину, проте всі спроби виявилися марними", - розповідала раніше співачка.

Сама Лайма Вайкуле поки ніяк не прокоментувала інформацію про свою вагітність.

Тайны звезд