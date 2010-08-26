Назвали найвизначніших білявок всіх часів

Британці склали рейтинг найкращих білявок всіх часів. Перше місце посіла американська акторка Мерилін Монро.

Рейтинг був складений за результатами опитування, проведеного британською організацією One Poll на замовлення компанії Clairol, що спеціалізується на виробництві засобів для фарбування волосся.

"Мерілін Монро завжди знали як білявку, колір її волосся став її особливою відмінною рисою. Однак те, що вона очолила рейтинг білявок, обійшовши сучасних артисток, - просто чудово. Її зачіска і колір волосся пройшли випробування часом", -зазначили в Clairol.

Всього до списку потрапили 20 знаменитостей - як сучасних, так і тих, хто прославився десятки років тому, повідомляє ContactMusic.

На другому місці розмістилася Грейс Келлі, третє посіла Бріджит Бардо, четверте - Кемерон Діаз, а замикає першу п`ятірку Холлі Віллоубі.

У першу десятку також увійшли: Джоана Ламлі, Скарлетт Йоханссон, Стіві Нікс, Олівія Ньютон Джон, Деббі Харрі.

Далі йдуть (з 11 по 20 місце): Мадонна, Доріс Дей, Голді Хоун, Гвен Стефані, Деніз Ван Ойтен, Барбара Уіндсор, Гонор Блекмен, Тесс Дейлі, Шарліз Терон і Періс Хілтон.

Нагадаємо, що в липні 2010 року було складено рейтинг найвродливіших жінок XX століття. Серед білявок у рейтингу також лідирувала Мерилін Монро. Перше місце рейтингу дісталося брюнетці, актрисі Одрі Хепберн.

За матерiалами:

Lenta.ru