Солістка гурту Алібі виходить заміж

Молодша учасниця українського дуету Алібі, Аліна Завальська виходить заміж у вересні 2010 року. Про це розповіла сама співачка, повідомляє газета Сегодня.

Обранцем 26-річної Завальської стане тележурналіст Олександр Колодій, відомий як ведучий Подробиць на телеканалі Інтер.

"Весілля відбудеться в Києві вже у вересні, - розповіла молодша з сестер Завальських. - Заздалегідь говорити про деталі не хочеться - ми забобонні в цьому плані, але скажу, що я вже замовила собі сукню у дизайнера Катерини Шаховської".

Після весілля пара планує відправитися в подорож, проте, за словами співачки, все залежить від роботи нареченого, який зараз працює на Міжнародному Слов`янському каналі.

Завальська також зазначила, що найближчим часом дітей вони не планують.

Аліна Завальська та Олександр Колодій познайомилися на Віденському балу у 2009 році.

"Як справжній чоловік, він мене домагався, боровся за те, щоб я була з ним. Олександр мене розніжує подарунками. Дуже часто дарує квіти без приводу, прикраси ...", - розповіла солістка гурту Алібі.

Що стосується старшої сестри Аліни, то Ганна Завальська заміж поки не збирається. "Вона не поспішає й особливо і не хоче", - зізналася Аліна.