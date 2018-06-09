Ірландія проти Америки: кінопрем’єри тижня

На завершення літа – кілька нових стрічок, що виходять сьогодні у вітчизняний кінопрокат. Цього тижня на глядачів чекає в основному американська посередність: романтична комедія, кровожерливі піраньї та триллер про серійного маніяка. На додаток – ірландський колорит.

“Більше ніж друг” розповість про історію дружби між нудним ріелтором Воллі і запальною “штучкою” Кессі. Кессі вирішила зробити важливий крок у своєму житті – народити дитину. Але зв`язувати себе сімейними обітницями їй недовподоби, тож дівчина робить... штучне запліднення за допомогою чоловіка, котрого вона спеціально обрала для цього. І лише через сім років виявиться, що справжнім батьком дитини Кессі є саме Воллі. Дружба і душевний спокій героїв під загрозою.

Головні ролі у фільмі виконали Дженніфер Еністон та Джейсон Бейтман. “Більше ніж друг” знято за мотивами оповідання лауреата Пулітцерівської премії Джеффрі Евгенідеса, автора романів “Середня стать” і “Нейзаймані самовбивці”.

«Піраньї» - новий фільм у форматі 3D, зачіпає улюблену американську тему – кров. За сюжетом 20 тисяч підлітків курортного містечка на озері Вікторія готуються до щорічного свята на честь початку літа. Аж тут нічний землетрус визволяє сотні тисяч доісторичних піраній якраз перед святкуванням. Приваблива шериф, її колеги-поліцейські і доктор Горден Рейнбенкс вирішують зробити все, аби веселе молодіжне свято в озері не перетворилося на кривавий жах. Та хто ж стане переможцем – молодість чи багатовікове прагнення крові?

Слоган фільму "доволі оригінальний": «Цього літа піранії покажуть свої зуби у 3D». У фільмі знялись Елізабет Шу, Джеррі О`Конелл, Адам Скотт та інші.

“Я приходжу з дощем” - драматичний трилер вьєтнамського режисер Ан Хунг Трана. Стрічка розповідає про приватного детектива Клайна, який, виконуючи замовлення загадкового мілліардера, вирушає на Філіппіни і в Гонконг, щоб знайти сина клієнта – Шитао. Хлопець – цілитель, здатний лікувати одним дотиком, знімаючи чужий біль і переносячи його на себе.

Детектив потребує зцілення: полювання на серійного вбивцю Хасфорда розхитало його душевний спокій, перемішавши біле з чорним. Разом з пошуками Шитао, Клайн намагається відшукати й Мудрість, котра, як відомо, нікому не дістається легко.

Головні ролі у стрічці виконали Джош Хартнетт, Чан Ну Єн Кхе, Такуя Кімура, Еліас Котеас та інші.

Також з 26 по 31 серпня у столичному кінотеатрі “Київ” - тиждень Ірландського кіно. У програмі – п’ять збірок кінометражного кіно. Original Irish – короткометражки для тих, хто хоче ближче познайомитись з ірландською мовою, спадщиною кельтів. Irish Mirror – збірка анімаційного та документального короткометражного кіно, Irish Joke – любителям колоритних комедій, Experimentally Irish – програма еспериментального ірландського кіно, і Sex`n`Irish - назва, що говорить сама за себе.

Катерина Зінов’єва