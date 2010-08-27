У навчальних закладах встановлять стенди з портретом і програмою Януковича

У всіх навчальних закладах Дніпропетровської області мають бути встановлені стенди під назвою „Україна для людей” з портретами і програмою дій Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як передає кореспондент УНІАН, на цьому наголошується у листі першого заступника начальника Головного управління освіти та науки Дніпропетровської облдержадміністрації Леоніда ОЛЕФІРА, розміщеному на інтернет-сайті управління.

«Одним з основних напрямів діяльності у сфері освіти є проведення цілеспрямованої просвітницької роботи серед учнівської та батьківської громадськості. З цією метою у всіх навчальних закладах області необхідно створити постійно діючий стенд «Україна для людей», на якому висвітлюватимуться основні напрями діяльності Президента, Кабміну, органів місцевого самоврядування, питання реалізації державної політики у сфері освіти тощо. Стенди обов’язково мають містити портрет та програму дій Президента», зазначається в листі.

Наявність і зміст стенду „Україна для людей” враховуватиметься при проведенні регіональних оглядів-конкурсів з підготовки навчальних закладів до нового навчального року.