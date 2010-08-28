Тернопіль святкує 750-річчя

Cьогодні Тернопіль відзначає 750-річчя з дня заснування.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі міської ради, з цієї нагоди, а також з нагоди свята Успіння Пресвятої Богородиці у храмі Успіння Пресвятої Богородиці відбулася урочиста літургія за участю владик тернопільських єпархій. О 12 годині у парку Національного відродження розпочалося свято меду, яке з 14 години продовжилося святом кулешу.

Загалом під час святкування дня міста бажаючі зможуть оглянути змагання з флорболу (хокей на роликах на асфальті), взяти участь в сеансі одночасної гри в шахи, переглянути різноманітні концертні програми у парках міста. Хед-лайнерами вечірніх концертів стануть Степан Гіга та гурт «ТІК».

Опівночі на Співочому полі парку Національного відродження розпочнеться кінофестиваль «Відкрита ніч». Дивитися фільми під відкритим небом бажаючим організатори пропонують до самого світанку.

Завтра святкування продовжиться футбольними турнірами, один з яких влаштовує команда місцевих журналістів «Кореспондент». У ньому зокрема змагатимуться команди обласної влади. Також відбудеться міжнародний молодіжний турнір з футболу серед юнаків 1994 року народження.

Також у неділю на жителів та гостей міста чекають ігри, конкурси, вікторини для дітей, концертні програми.