Унітаз Джона Леннона продали за 9500 фунтів

Унітаз, який колись стояв у будинку Джона Леннона, продали на аукціоні за 9500 фунтів, повідомляє The Daily Telegraph.

Аукціон відбувся в рамках 33-ої щорічної конвенції The Beatles в Ліверпулі. Лотами на торгах стали багато інших реліквій, що мають відношення до "Бітлів": автографи, записи і музичні інструменти. Організатор аукціону Стівен Бейлі раніше відзначав, що унітаз є одним з найдивніших лотів, які йому коли-небудь доводилося продавати.

"Можливо, унітаз чогось вартий, а може, й ні", - говорив Бейлі. При цьому експерти стверджували, що вартість цього лота на торгах може скласти від 750 до 1000 фунтів.

Ім`я покупця унітазу Леннона не розголошується. Проте відомо, що людина, яка вирішила придбати цей предмет, проживає за межами Великої Британії.

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