У Москві пройде ретроспектива фільмів Юрія Іллєнка

У Москві в рамках ХIV Форуму національних кінематографій пройде ретроспектива фільмів українського режисера Юрія Іллєнка.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, ХIV Форум національних кінематографій відбудеться з 28 серпня по 3 вересня в московському Будинку кіно.

Передбачається показ трьох картин Ю.Іллєнка: 28 вересня – «Білий птах з чорною ознакою», 30 серпня - «Колодязь для спраглих», 31 серпня - «Лебедине озеро. Зона».

Як повідомив УНІАН голова Конфедерації Спілок кінематографістів, режисер Рустам ІБРАГІМБЕКОВ, програму Форуму зверстано з 10 повнометражних ігрових картин, які представляють актуальний кінематограф Азербайджану, Білорусі, Казахстану, Киргизстану, Литви, Росії, Таджикистану, Узбекистану, України й Естонії.

«Практично відібрані кращі картини, зроблені на євразійському просторі останнім часом. Українське представництво сильне в ретроспективі фільмів Ю.Іллєнка. Україна - велика кінематографічна держава», - сказав Р.ІБРАГІМБЕКОВ.

Голова правління Міждержавного фонду гуманітарної співпраці держав-учасниць СНД (МФГС), Надзвичайний і Повноважний Посол Азербайджанської Республіки в Російській Федерації Полад БЮЛЬ-БЮЛЬ Огли наголосив, що фонд активно підтримує кінематографістів з країн СНД.

«Ми 70 років жили в одній країні. У нас багато спільного. Крім того, в маленьких країнах неможливо створити свій кіноринок, тому кінематографії невеликих країн повинні орієнтуватися на показ фільмів в інших країнах», - сказав він.

П.БЮЛЬ-БЮЛЬ Огли наголосив, що МФГС продовжує підтримувати проекти, спрямовані на розвиток кінематографа.

Загалом, до програми XIV Форуму національних кінематографій увійшли: «Очима привиду», Азербайджан, 2010 р., режисер Р.ІБРАГІМБЕКОВ; «Вовки», Білорусь, 2009 р., режисер Олександр КОЛБИШЕВ; «Справжній полудень», Таджикистан, 2009 р., режисер Носир САЇДОВ; «Викрадач світла», Киргизстан, 2010 р., режисер Актан Арим КУБАТ (АБДИКАЛИКОВ); «Спокуса Святого Тоні», Естонія, режисер Вейко ИУНПУУ; «Вир», Литва, режисер Гітіс ЛУКШАС; «Той, що заблукав», Казахстан, режисер Акан САТАЄВ; «Постскриптум», («P.S.»), Узбекистан, режисер Елкін ТУЙЧІЄВ; «Бібінур», Росія, 2009 р., режисер Юрій ФЕТІНГ та «Голка. Ремікс», Казахстан, режисер Рашид НУГМАНОВ.

ХIV Форум національних кінематографій проводиться за підтримки Міждержавного фонду гуманітарної співпраці держав - учасниць СНД.

*** Юрій Іллєнко народився в 1936 році в Черкасах. Закінчив школу в Москві, навчався в Інституті кінематографії на операторському факультеті. У 1963 році був оператором фільму Сергія Параджанова "Тіні забутих предків". Є режисером фільмів "Колодязь для спраглих", "Вечір напередодні Івана Купала", "Білий птах з чорною ознакою", "Мріяти і жити", "Молитва за гетьмана Мазепу" й багатьох інших.

Ю.Іллєнко помер 15 червня ц.р. на 75-у році життя.