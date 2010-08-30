У Празі до кінця року з'явиться пам'ятник Майклу Джексону

Пам`ятник американському поп-співаку Майклу Джексону з`явиться в Празі до кінця року.

Про це повідомила сама автор проекту, скульптор Даніела Картакова.

Як повідомила Картакова, спочатку планувалося установка двометрового постаменту з погруддям Джексона на празькій Літні 29 серпня - в день народження співака. Проте під тиском супротивників проекту встановлення пам`ятника відклали на деякий час.

Після того, як стало відомо про розміщення пам`ятника в Празі група супротивників цієї ідеї зареєструвала на порталі Facebook сторінку під назвою Пам`ятника Майклу Джексону на Літні не хочу!. За кілька днів на сторінці зареєструвалося близько 5,5 тисячі жителів Чехії.

Скульптор: У мене є дозвіл на встановлення пам`ятника.

Проти появи пам`ятника поп-королю виступив скандально відомий скульптор Давид Черни, в той час, як мер Праги Павло Бем підтримав проект.

"У мене є дозвіл на встановлення пам`ятника, тому я не буду шукати інше місце", - заявила Картакова.

Вона також додала, що пам`ятник Майклу Джексону точно буде встановлений до кінця року.

Нагадаємо, 24 червня вперше в Україні пройшов великий благодійний концерт присвячений річниці пам`яті Майкла Джексона.



РИА Новости

